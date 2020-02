Polizei Köln

POL-K: 200212-3-K Falsche Telekom-Mitarbeiter: Trickdiebe erbeuten Bargeld und Schmuck

Köln (ots)

In vier Fällen haben Trickdiebe am Dienstagmittag (11. Februar) in den Kölner Stadtteilen Longerich und Heimersdorf versucht, Seniorinnen und Senioren (80, 81, 84, 89) um Schmuck und Bargeld zu bringen. In zwei Fällen gelang es zwei dunkel gekleideten falschen Telekom-Mitarbeitern in die Wohnungen der älteren Menschen zu gelangen. Die als "osteuropäisch" beschriebenen etwa 30-40 Jahre alten Männer lenkten die Geschädigten ab, durchsuchten deren Zimmer und flüchteten unerkannt mit Schmuck und Bargeld.

Da sich die Beschreibungen der Trickbetrüger ähneln, prüfen die Ermittler derzeit, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Hinweise zu den Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Darüber hinaus gingen bei der Polizei Köln mehr als 70 Meldungen über Anrufe falscher Polizisten im gesamten Stadtgebiet Kölns und Leverkusens ein.

Aufgrund der aktuellen Häufung warnt die Polizei Köln erneut vor der Betrüger-Masche falscher Polizeibeamter und falscher Telekom-Mitarbeiter. Sensibilisieren Sie Ihr Umfeld und geben Sie folgende Tipps weiter:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Im Verdachtsfall informieren Sie bitte Nachbarn und die Polizei.

- Seien Sie misstrauisch, legen Sie bei verdächtigen Anrufen auf (Telefonverbindung muss getrennt sein) und wählen Sie anschließend nach dem Freizeichen die "110".

- Informieren Sie Ihr Umfeld oder Ihre Angehörigen über die miesen Maschen der Trickdiebe und -betrüger.

Weitere Informationen zum Thema "Falscher Polizeibeamter" finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/. (jk)

