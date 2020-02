Polizei Köln

POL-K: 200212-1-K Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Ein oder mehrere Täter haben am frühen Montagmorgen (10. Februar) einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Köln-Longerich aufgesprengt. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 2 und 4 Uhr verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben. Auch die bislang unbekannten Anrufer, die den zerstörten Automat Stunden später telefonisch bei der Bundespolizei gemeldet haben, werden gebeten, sich zu melden. Deren Zeugenaussage ist für die Ermittlungen wichtig.

Ein Anwohner hatte zwischen 3 und 4 Uhr zwei laute Knallgeräusche gehört. Da zu diesem Zeitpunkt ein Gewitter über Köln hinweg zog und es mehrfach donnerte, verständigte der Anwohner nicht die Polizei. Erst im Laufe des Tages fiel Passanten der demolierte Automat auf. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 54 zu melden. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell