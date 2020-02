Polizei Köln

POL-K: 200209-3-K Polizei Köln nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Dank Sicherungstechnik, guter Nachbarschaft und gezieltem Vorgehen einer Hausbesitzerin (46) und deren Nachbarin (56) hat die Polizei Köln am Freitagabend (7. Februar) im Stadtteil Lindenthal einen bereits einschlägig polizeibekannten Einbrecher (61) auf frischer Tat festgenommen. Er musste sich bereits vor dem Richter verantworten, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Während ihres Urlaubs erhielt die 46-Jährige gegen 21 Uhr einen Einbruchsalarm auf ihr Handy. Die in ihrem Haus in der Decksteiner Straße installierte Alarmanlage hatte die Meldung über eine mobile Verbindung mehrere Hundert Kilometer bis zum Urlaubsort in Süddeutschland transportiert. Umgehend meldete sich die Hausbesitzerin bei ihrer Nachbarin und informierte sie über den Alarm. Als die 56-Jährige am Nachbarhaus nachschaute, erkannte sie offene Fenster und hörte zusätzlich verdächtige Geräusche. Ohne zu zögern griff die Zeugin zum Telefon und wählte den Polizeinotruf "110".

Kurz darauf erreichten Polizisten den Einsatzort. Dort versuchte gerade ein Mann aus dem Einfamilienhaus zu flüchten und rannte den Uniformierten direkt in die Arme - Festnahme. Bei dem Einbrecher fanden die Beamten diverse Schmuckstücke. Wie Kriminalpolizisten wenig später nachwiesen, handelt es sich bei den sichergestellten Gegenständen um das Eigentum der Geschädigten. Zudem beschlagnahmten die Polizisten Einbruchswerkzeug, welches sie ebenfalls bei dem Festgenommenen gefunden hatten.

Nach ersten Ermittlungen hatte der 61-Jährige ein Fenster aufgehebelt, war so in das Haus gelangt und hatte dabei den Einbruchsalarm ausgelöst. (he)

