Polizei Köln

POL-K: 200209-2-K Polizei Köln ermittelt nach mehreren Einbrüchen - Fahndungsbilder

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach zwei derzeit noch nicht identifizierten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Zeit von Samstagnacht (25. Januar) bis Montagmorgen (27. Januar) wiederholt in ein Einkaufszentrum im Stadtteil Kalk eingebrochen zu sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Abgelichteten aus acht verschiedenen Geschäften Gegenstände und Bargeld.

Die Kriminalpolizei Köln fragt:

Wer kennt die auf den Fahndungsbildern gezeigten Männer? Wer kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 71, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den an der Kalker Hauptstraße gelegenen "Köln Arcaden". Dort durchsuchten sie offene Sitzbereiche mehrerer Restaurants und Cafés, versuchten Kassen aufzubrechen und traten beziehungsweise schlugen abgeschlossene Türen ein. Bei der Beute handelt es sich um elektronische Geräte, Bargeld und Dokumente. (he)

