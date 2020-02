Polizei Köln

POL-K: 200209-1-K Jugendlicher auf Fußgängerüberweg angefahren - Autofahrer geflüchtet

Köln (ots)

Am Donnerstagvormittag (6. Februar) ist ein Fußgänger (17) bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Rodenkirchen angefahren und leicht verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle und ließ den verletzten 17-Jährigen zurück. Bei dem Unfallwagen soll es sich um einen dunklen BMW i3 gehandelt haben, dessen Fahrer als "älterer Herr mit Brille" beschrieben wurde. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 fahnden derzeit nach dem Unfallflüchtigen und suchen Zeugen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Nach derzeitigem Sachstand überquerte der Fußgänger gegen 9.30 Uhr in Höhe der Rotdornstraße die Ringstraße. Als er den dortigen Fußgängerüberweg betreten hatte, soll er von dem BMW erfasst worden sein, welcher von der Rotdornstraße nach links in die Ringstraße eingebogen sei. (he)

