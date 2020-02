POL-K: 200207-5-K/GL Seniorin (76) von Citroën C5 erfasst

Polizei Köln

Am Freitagmorgen (7. Februar) ist eine Fußgängerin (76) in Köln-Dellbrück auf der Bergisch Gladbacher Straße von einem Citroën C5 (Fahrer: 67) erfasst und schwer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand war die Kölnerin gegen 8.45 Uhr kurz vor dem Schlodderdicher Weg auf die Fahrbahn getreten. Der Wagen, der in Richtung Bergisch Gladbach unterwegs war, erfasste die Seniorin frontal. Rettungskräfte fuhren die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten für die Unfallaufnahme die Bergisch Gladbacher Straße für circa eine halbe Stunde. (mb/cs)

