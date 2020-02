Polizei Köln

POL-K: 200207-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Juwelierwerkstatt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 3. Februar, Ziffer 2 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4509727)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach zwei Räubern, die am Montagmorgen (3. Februar) eine Juwelierwerkstatt im Stadtteil Mülheim überfallen haben sollen. Bei dem Überfall auf das Geschäft in der Keupstraße überwältigten, fesselten und verletzten die maskierten Männer gegen 10.30 Uhr die beiden Angestellten (38, 54). Hinweise zu den flüchtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw)

