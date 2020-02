Polizei Köln

POL-K: 200206-6-K Rollerfahrerin schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die am Dienstagmorgen (4. Februar) einen Verkehrsunfall in Köln-Vingst an der Kreuzung Ostheimer Straße / Kuthstraße beobachtet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein dunkles Auto eine Vespa-Fahrerin (29) gegen 7 Uhr zunächst überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten haben. Bei dem anschließenden Bremsmanöver stürzte die 29-Jährige. Der dunkle Wagen soll weiter über die Ostheimer Straße in Richtung Kalk gefahren sein. Rettungskräfte brachten die Rollerfahrerin mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 der per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

