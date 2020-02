Polizei Köln

POL-K: 200206-3-K Rollerfahrer (54) bei Frontalzusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Vogelsanger Straße in Köln-Bickendorf ist am Mittwochabend (5. Februar) ein Rollerfahrer (54) bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen bog der Mercedes-Fahrer (53) gegen 22 Uhr aus einer Seitenstraße der Vogelsanger Str. (gegenüber Haus Nr. 319) nach links auf die Vogelsanger Straße in Richtung Vitalisstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt stand links von ihm eine etwa 25-köpfige Personengruppe auf der Fahrbahn. In diesem Moment soll sich von der Vitalisstraße aus ein Rollerfahrer (54) auf die Personengruppe zubewegt haben. Um zu überholen, scherte der 54-Jährige links auf die Gegenfahrbahn aus und stieß dort mit dem abbiegenden Mercedes zusammen. (cr)

