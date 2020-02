Polizei Köln

POL-K: 200205-2-K Mehrere Autoaufbrüche in Rodenkirchen

Köln (ots)

Unbekannte haben zwischen Montag (3. Februar) und Dienstagmorgen (4. Februar) im Stadtteil Rodenkirchen zwölf Autos aufgebrochen und Wertsachen entwendet. Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (22 - 7 Uhr) auf dem Parkplatz des Rodenkirchenbads auf der Mainstraße die Fensterscheiben an sechs Autos ein.

Gleiches passierte am Dienstagmorgen zwischen 8.30 und 10 Uhr an sechs weiteren Fahrzeuge in der Tiefgarage des Einkaufszentrums auf der Hauptstraße. In beiden Fällen flüchteten die Gesuchten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 prüfen Zusammenhänge zwischen den Taten und suchen Zeugen, die sich zwischen Montagabend 22 Uhr und Dienstagmorgen 7 Uhr im Bereich der Mainstraße und/oder am Dienstagmorgen zwischen 8.30 und 10 Uhr an der Hauptstraße aufgehalten und verdächtige Feststellungen beziehungsweise Personen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegengenommen. (mw)

