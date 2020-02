Polizei Köln

POL-K: 200204-1-K Renault überschlägt sich bei Verkehrsunfall - 29-Jährige schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (3. Februar) auf der Bundesautobahn A 4 Fahrtrichtung Heerlen ist eine Renault-Fahrerin (29) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie und ihre leichtverletzte Beifahrerin (50) in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Wagen der 29-Jährigen gegen 20.30 Uhr in Höhe des Rastplatzes Erlenhof seitlich mit dem blauen VW eines 36 Jahre alten Mannes zusammengestoßen sein. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar. Durch die Wucht des Unfalls soll der Renault von der Fahrbahn abgekommen sein und sich anschließend überschlagen haben. In einer angrenzenden Böschung kam er auf dem Dach zum Liegen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat 2 zu wenden. (jk)

