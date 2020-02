Polizei Köln

POL-K: 200203-3-K Autoknacker-Trio nach Zeugenhinweis am Tatort gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Dank der Geistesgegenwart eines Passanten hat die Polizei Köln in der Nacht auf Montag (3. Februar) im Ortsteil Marienburg drei Oldtimer-Diebe (19, 21, 21) in flagranti gefasst. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 beabsichtigen, die Festgenommenen wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls von Kraftfahrzeugen einem Haftrichter vorzuführen.

Gegen ein Uhr alarmierte der aufmerksame Zeuge über die Notrufnummer 110 die Leitstelle. In einem an der Sinziger Straße stehenden Pkw Audi mit niederländischer Zulassung hatte der Kölner drei Verdächtige bemerkt: "Die Männer in dem schwarzen A3 beobachten nervös das Umfeld!" Polizeikräfte nahmen kurz darauf den im - zwischenzeitlich zur Andernacher Straße umgesetzten - Auto wartenden Fahrer (21) fest. In dem Sportwagen stellten die Beamten Aufbruchswerkzeug sicher. Er würde "gerade nur im Auto chillen", behauptete der von den Polizisten zur Rede gestellte 21-Jährige auf Englisch. Währenddessen allerdings nahmen Zivilfahnder auch seine beiden Komplizen in einer Tiefgarage an der benachbarten Bonner Straße fest. Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Rolltor war das Duo in das Tiefgeschoss eingedrungen. Angesichts der sich ihnen nun nähernden Zivilfahnder versuchten die Ertappten vergeblich, sich hinter geparkten Pkw zu verstecken. Auch in ihrer Bekleidung fand sich diverses Aufbruchswerkzeug. Dem Spurenbefund zufolge hatten die Männer soeben einen Oldtimer der Marke Jaguar E-Type angegangen. Auch dessen bereits herausgebrochenes Schloss fand sich bei den Festgenommenen.

Die verhinderten Autoknacker können in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen. Alle Drei sind weit überörtlich bereits einschlägig in Erscheinung getreten. (cg)

