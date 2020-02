Polizei Köln

POL-K: 200203-1-K Verbotenes Autorennen auf der Aachener Straße - Polizei stellt Führerscheine sicher

Köln (ots)

Im Verlauf der Aachener Straße haben sich mehrere Autofahrer (18, 19, 20) am Sonntagabend (2. Februar) mutmaßlich ein Rennen geliefert. Gegen 20.40 Uhr meldete ein Zeuge (63), dass drei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit vom Militärring in Müngersdorf aus in Richtung Innenstadt unterwegs seien. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte kurz darauf an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Habsburgerring einen schwarzen Porsche Boxter und einen roten VW Golf. Bei hohem Verkehrsaufkommen standen die Autos an der roten Ampel, die Fahrer ließen die Motoren aufheulen. Als die Ampel auf Grün umsprang, beschleunigten die Fahrer mit quietschenden Reifen. In Höhe der Hahnenstraße stoppten die Polizisten die Beteiligten. Sowohl der 18-jährige Porsche-Fahrer als auch der Golf-Fahrer (20) sowie deren Beifahrer (20, 19) wollten sich zum Sachverhalt nicht äußern. Wenige Augenblicke später erschien der Fahrer (19) eines weißen Mercedes-Sportwagens an der Einsatzstelle und gab an, ebenfalls an dem vorherigen Rennen beteiligt gewesen zu sein. Es ergaben sich Hinweise, dass das Trio mit bis zu 80 km/h über die Aachener Straße gefahren war. Die Beamten stellten die drei Führerscheine der Beteiligten sicher. Diese müssen sich nun wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen verantworten. (cr)

