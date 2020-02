Polizei Köln

POL-K: 200202-3-K Vermeintlich hilflose Person entpuppt sich als mutmaßlicher Fahrraddieb

Köln (ots)

Eine aufmerksame Passantin (46) verständigte am Freitagnachmittag (31. Januar) die Polizei, weil ihr auf dem Parkplatz eines Discountmarktes ein augenscheinlich hilfloser Mann (66) auffiel. Als gegen 14.40 Uhr eine Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, entdeckten die Beamten den Obdachlosen sitzenderweise in einem Gebüsch. Daneben abgestellt, ein hochwertig wirkendes Fahrrad, an dem noch eine Plastiktüte mit der persönlichen Habe des 66-Jährigen hing.

Wie sich bei der Überprüfung der Rahmennummer herausstellte, handelte es sich um ein gestohlenes Fahrrad. Nach einer ärztlichen Untersuchung stellten die Polizisten seine Personalien fest. Anschließen nahmen sie den mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig fest. Wie sich ebenfalls herausstellte, ist der 66-Jährige bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Fahrrad stellten die Beamten sicher. (cr)

