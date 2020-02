Polizei Köln

POL-K: 200202-2-K Unbekannte sprengen Geldautomaten an Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Mehrere Männer haben am frühen Sonntagmorgen (2. Februar) einen Geldautomaten an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in Köln-Grengel gesprengt. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Anwohner im Akazienweg alarmierten um kurz nach 3.30 Uhr über den Notruf die Polizei, nachdem sie zwei laute Knallgeräusche gehört hatten. Beim Blick aus dem Fenster erkannten einige der Augenzeugen dunkel gekleidete und etwa 1,70 Meter große Personen, die vom Tatort flüchteten. Während einer der Tatverdächtigen in einen silbernen Audi Kombi zugestiegen sein soll, ist ein anderer der Gruppe laut Zeugen mit seinen Komplizen in einem cremefarbenen Mercedes davongefahren.

Nicht nur der Geldautomat und die Fassade wurden stark demoliert. Auch die Haustür und umliegende Scheiben barsten unter der Wucht der Detonationen.

Zeugen, denen die beiden Autos am Sonntagmorgen aufgefallen sind oder die Angaben zu den gesuchten Personen und deren Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell