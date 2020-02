Polizei Köln

POL-K: 200202-1-K/GM Polizisten finden tote Frau und ihren lebensgefährlich verletzten Ehemann - 94-Jähriger erliegt schwerer Verletzung im Krankenhaus

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 2 vom 1. Februar 2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4508527

Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt:

Nur wenige Stunden nachdem Polizisten in einem Einfamilienhaus in Gummersbach die Leiche einer Frau (93) und ihren schwer verletzten Ehemann (94) gefunden haben, ist auch der 94-Jährige in einem Krankenhaus verstorben.

Die von der Polizei Köln eingesetzte Mordkommission geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass der Senior am Samstagmorgen erst seine Frau erschossen und danach die Waffe gegen sich selbst gerichtet hat. Die Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion der beiden angeordnet. (cr)

