Polizei Köln

POL-K: 200131-2-LEV Räuber überfällt Hotelangestellte mit Messer - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei - Haftrichter

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 30. Januar

Am Donnerstagabend (30. Januar) hat sich gegen 19 Uhr der nach einem Raub auf ein Hotel in Wiesdorf Gesuchte (30) auf der örtlichen Polizeiwache gestellt. Der 30-Jährige räumte ein, aus Geldnot den Überfall begangen zu haben. In der Nacht auf Donnerstag hatte der nunmehr Festgenommene in dem Hotel an der Straße Am Büchelter Hof eine 49-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht und war anschließend mit dem erbeuteten Bargeld geflüchtet.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 beabsichtigt, den bereits mit Gewalt- und Eigentumsdelikten in Erscheinung Getretenen heute einem Haftrichter vorzuführen. (cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell