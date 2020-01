Polizei Köln

POL-K: 200131-1-K Seniorin (86) stürzt bei Notbremsung im Bus - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht einen SUV-Fahrer, der am Donnerstagvormittag (30. Januar) in Köln-Nippes für die Notbremsung eines Linienbusses (Linie 147) verantwortlich sein soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Bus gegen 11.35 Uhr auf der Neusser Straße in Fahrtrichtung Innere Kanalstraße. Nach Aussage des Busfahrers (62) soll der SUV plötzlich aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr eingefahren sein. Bei der Notbremsung stürzte eine 86 Jahre alte Kölnerin und zog sich dabei schwere Verletzungen am Bein zu.

Zeugenaussagen zufolge wendete der SUV-Fahrer und flüchtete in Richtung Weidenpesch. Möglicherweise handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Ford.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell