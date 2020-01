Polizei Köln

POL-K: 200130-5-K Polizei Köln bietet Info-Veranstaltung für Frauen zum Schutz vor Stalking per Handy

Köln (ots)

Wie Frauen ihre digitale Identität sicher bewahren und sich vor Stalking per Handy schützen können, darüber informiert der Fachmann für Prävention im Bereich Cybercrimekriminalität, Kriminalhauptkommissar Dirk Beerhenke, am Dienstag (04. Februar) um 18 Uhr.

Ort: Technische Beratungsstelle im Polizeipräsidium, Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 Köln

Interessierte Teilnehmerinnen werden gebeten, sich bis zum 03. Februar 2020 unter Kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de oder Tel.: 0221-229-8655 anzumelden.

Die Masche: Nach dem Ende einer Beziehung - egal ob nach Wochen oder Jahren - verwandelt der Ex-Partner das Handy der Frau in einen Spion. Der Mann kann danach Standorte ermitteln, Nachrichten mitlesen, Fotos kopieren oder Kameras und Mikrofone unbemerkt einschalten. Die betroffenen Frauen werden so überwacht, belästigt und gedemütigt - was oftmals eine Straftat darstellt. Doch neben der reinen Strafverfolgung ist es sehr wichtig, wieder Ruhe ins Leben zu bringen oder es erst gar nicht zu einer solchen Situation kommen zu lassen. (mh)

