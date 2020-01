Polizei Köln

POL-K: 200130-2-LEV Räuber überfallt Hotelangestellte mit Messer - Zeugensuche

Köln (ots)

Bewaffnet mit einem Messer, hat ein etwa 20-30 Jahre alter Mann Donnerstagnacht (30. Januar) ein Hotel in Leverkusen-Wiesdorf überfallen. Die Polizei fahndet nach dem etwa 1.70-1.80 Meter großen Mann, der sich beim Überfall einen schwarzen Schal vors Gesicht gezogen hatte. Zum Tatzeitpunkt soll der Unbekannte eine dunkle Basecap, einen hellen Pullover mit Kapuze, eine dunkle Jogginghose sowie helle Turnschuhe getragen haben. Das Kriminalkommissariat 14 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Email an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen klingelte der Räuber gegen 3.30 Uhr an der Tür des Hotels "Am Büchelter Hof" und folgte der Hotelangestellten (49) in den Tresenbereich der Rezeption. Dort zog er ein Messer, bedrohte die 49-Jährige und forderte Bargeld. Als die 49-Jährige nicht reagierte, griff der Räuber selbst in die Kasse und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Skaterpark. (jk)

