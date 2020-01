Polizei Köln

POL-K: 200129-1-K Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf der Militärringstraße

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter (Fahrer 66) und einem Linienbus (Fahrer 37) ist am Mittwochmorgen (29. Januar) ein Mann in Köln-Müngersdorf schwer verletzt worden. Rettungskräfte befreiten den Verletzten aus dem schwer beschädigten Fahrzeug und brachten ihn in eine Klinik. Polizisten des Verkehrsunfallaufnahme-Teams sichern derzeit Unfallspuren und unterstützen die Beamten bei der Unfallaufnahme vor Ort. Die Militärringstraße ist derzeit in Richtung Norden gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen bog der 37-Jährige Busfahrer gegen 6.30 Uhr mit dem Bus der Linie 144 von der Militärringstraße nach links auf den Zubringer zur Aachener Straße ab. Dabei kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem entgegenkommenden Iveco, der in Richtung Bocklemünd unterwegs war. Der Bus hatte zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 prüfen derzeit, ob der 66-Jährige bei "Rot" gefahren ist. (mw)

