Polizei Köln

POL-K: 200128-4-K Zwei Festnahmen nach schwerem Raub auf Kiosk

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Montagabend (27. Januar) zwei Tatverdächtige (15, 17) nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Köln-Höhenhaus festgenommen. Die beiden Jugendlichen stehen im Verdacht, gegen 18.45 Uhr mit einem Teleskopschlagstock bewaffnet das Büdchen an der Straße Im Weidenbruch überfallen, Bargeld geraubt zu haben und zunächst unerkannt geflüchtet zu sein.

Nach der Tat offenbarte sich der 15 Jahre alte Tatverdächtige Zuhause seinen Eltern, die daraufhin die Polizei informierten. Erste Ermittlungen ergaben konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mittäters. Polizisten nahmen ihn daraufhin gegen Mitternacht im Ortsteil Weidenpesch fest. Der 17-Jährige wird heute noch einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 prüfen derzeit Zusammenhänge zu dem bewaffneten Raubüberfall von Samstagnacht in Köln-Kalk. (jk)

