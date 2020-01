Polizei Köln

POL-K: 200128-3-K Unbekannte sprengen Geldautomaten - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (28. Januar) haben drei Unbekannte einen Geldautomaten einer Kölner Bankfiliale am innerstädtischen Rudolfplatz gesprengt und erheblichen Schaden verursacht. Ohne Beute flüchteten die Maskierten mit einem dunklen Pkw mit Viersener Autokennzeichen (VIE) in Richtung Barbarossaplatz. Nach ersten Erkenntnissen trugen die Gesuchten schwarze Kleidung mit reflektierenden weißen Streifen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Mitarbeiter eines Wachdienstes hatten gegen 3.30 Uhr über die Überwachungskameras der Bank die maskierten Männer im Vorraum beobachtet und die Polizei verständigt. Vor dem Gebäude hatte ein weiterer Verdächtiger mit dem Fluchtwagen gewartet. (cs)

