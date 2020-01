Polizei Köln

POL-K: 200127-4-K Flüchtendes Einbrecherduo nach Zeugenhinweis gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Im Verlauf der Nahbereichsfahndung nach einem von Zeugen (55, 33) am Sonntagnachmittag (26. Januar) gemeldeten, versuchten Büroeinbruch in Braunsfeld haben Kölner Streifenbeamte die beiden Tatverdächtigen (26, 22) auf der Flucht geschnappt. Gegen 15.50 Uhr war es im Treppenhaus eines am Maarweg gelegenen Firmengebäudes zur für beide Seiten überraschenden Begegnung gekommen.

Der ältere der beiden im Obergeschoss arbeitenden Firmenangestellten traf beim Öffnen der Bürotür auf das ihm unbekannte, die Treppe hinuntereilende Duo. Als der 55-Jährige die Verdächtigen ansprach, näherte sich ihm drohend einer der Beiden und forderte den Zeugen unmissverständlich zur Herausgabe seines Mobiltelefons auf. "Ich stieß den Mann zurück. Als mein Kollege ebenfalls den Flur betrat, rannten die Unbekannten aus dem Haupteingang ins Freie", gab der Mitarbeiter später gegenüber den aufnehmenden Polizisten an.

Im Bereich der Widdersdorfer Straße gingen die bereits wegen Eigentums- und Drogendelikten vorbestraften Einbrecher den Einsatzkräften ins Netz. Vergeblich versuchte der 22-Jährige, sich vor den Beamten hinter einem geparkten Fahrzeug zu verstecken. Im Rucksack des Festgenommenen stellten die Polizisten unter anderem Einbruchswerkzeug und einen bereits als gestohlen gemeldeten Autoschlüssel sicher.

Das Kriminalkommissariat 71 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls sowie der versuchten räuberischen Erpressung aufgenommen und beabsichtigt, die Festgenommenen heute einem Haftrichter vorzuführen. (cg)

