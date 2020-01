Polizei Köln

POL-K: 200127-1-K Betrunken mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Köln (ots)

Ein Kölner (41) hat sich am Sonntagmorgen (26. Januar) in der Neustadt-Nord beim Sturz mit einem Fahrrad schwere Kopfverletzungen zugezogen. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 41-Jährige gegen 9.30 Uhr auf der falschen Seite des Radwegs der Subbelrather Straße in Richtung Innere Kanalstraße. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte der Mann in Höhe der Liebigstraße und blieb kurze Zeit bewusstlos liegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,7 Promille. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo ein Arzt ihm auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe entnahm. (mw)

