Polizei Köln

POL-K: 200126-3-K Polizeiliche Videobeobachtung liefert den Beweis - betrunken mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt

Köln (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer (21) hat sich in der Nacht auf Samstag (25. Januar) in der Neustadt-Nord beim Sturz mit einem Leihscooter schwere Kopfverletzungen zugezogen. Da es keine Unfallzeugen gab und sich der Verletzte nicht zum Unfallhergang äußern konnte, rekonstruierten die Beamten anhand der polizeilichen Videobeobachtung vom Ebertplatz den Alleinunfall. Danach war der 21-Jährige gegen 3 Uhr die Turiner Straße in Richtung Riehler Straße gefahren und in Höhe der Kreuzung zum Theodor-Heuss Ring auf unebenen Boden gestürzt. Rettungskräfte brachten den jungen Kölner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo ein Arzt ihm auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe entnahm. (mw)

