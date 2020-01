Polizei Köln

POL-K: 200126-2-K Mit gestohlenen Bankkarten versucht Geld abzuheben - Fotos

Köln (ots)

Mit Fotos aus der Kamera eines Geldautomaten fahndet die Polizei Köln nach einem bislang unbekannten Mann. Der Gesuchte steht im Verdacht, am 25. November letzten Jahres mindestens zweimal versucht zu haben, mit gestohlenen Bankkarten Bargeld an Geldautomaten in Köln-Heimersdorf abzuheben. Hinweise zur Identität des Unbekannten oder seinem Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Unbekannte hatten die Geldbörse des Geschädigten (28) am gleichen Tag aus dem auf der Neusser Landstraße geparkten VW Golf des Leverkuseners entwendet. (mw)

