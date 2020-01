Polizei Köln

POL-K: 200123-1-K In Wäscherei eingebrochen - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem momentan noch nicht identifizierten Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagnachmittag (21. März 2019) in der Kölner Innenstadt in eine Wäscherei eingebrochen zu sein. Die Kriminalpolizei Köln fragt:

Wer kennt den auf dem Fahndungsbild gezeigten Mann? Wer kann Angaben zu dessen Identität oder Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 71, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Gegen 17.45 Uhr hörte eine Zeugin verdächtige Geräusche aus der in einem Hinterhof der Friedrichstraße gelegenen Wäscherei. Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fanden unter anderem Hebelspuren an der Eingangstür. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell