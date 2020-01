Polizei Köln

POL-K: 200120-4-K Radfahrer bewusstlos neben Fahrrad gefunden

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Montagnachmittag (20. Januar) ist ein 70 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad in Köln-Mülheim tödlich verunglückt. Anwohner der Von-Galen-Straße hatten den Mann gegen 16.15 Uhr mit schweren Kopfverletzungen neben seinem Fahrrad zu Beginn der Fußgängerbrücke gefunden. Er war nicht mehr ansprechbar. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb der 70-Jährige vor Ort. Die näheren Geschehensabläufe sind noch unklar. Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw)

