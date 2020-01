Polizei Köln

POL-K: 190911-2-K Elfjähriger von Skoda erfasst - Schwerverletzt

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Kleinwagen in Köln-Müngersdorf am Montagnachmittag (20. Januar) ist ein Kind (11) mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Skoda-Citigo gegen 16 Uhr auf der Vitalisstraße in Richtung Girlitzweg. Laut Zeugenaussagen soll der 11-Jährige zu Beginn der Bahnunterführung unvermittelt auf die Straße getreten und frontal von dem Wagen erfasst worden sein. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten den Bereich der Unfallstelle. (mw)

