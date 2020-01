Polizei Köln

POL-K: 200119-6-K In die Luft geschossen - gemieteter Mercedes CL500 sichergestellt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende (Samstag 11. Januar) haben Polizisten in Köln-Niehl bei einem Gast (19) einer türkischen Hochzeitsgesellschaft Schreckschussmunition sowie einen gemieteten schwarzen Mercedes CL500 sichergestellt. Ein Zeuge hatte am frühen Nachmittag der Polizei gemeldet, dass aus dem in Hagen zugelassenen Wagen während der Fahrt auf der Geestemünder Straße mehrere Schüsse in die Luft abgegeben worden waren. Kurz darauf stoppten Polizisten das Fahrzeug und fanden in den Hosentaschen des 19-Jährigen sowie im Innenraum Munition. Der Mann gab an, den Pkw von einem 25-jährigen Hagener für einen Tag gemietet zu haben.

Beamte des Einsatztrupps Verkehr/Rennen stellten an dem Mercedes abgefahrene Hinterreifen sowie erhebliche bauliche Veränderungen unter anderem an der Auspuffanlage fest. Die Schalldämpfer wurden entfernt. Die Polizisten stellten den Wagen sicher. Ein Gutachter bestätigte den Verdacht der Beamten und bescheinigte für das Fahrzeug gefährliche Mängel. Das zuständige Straßenverkehrsamt Hagen ordnete die Stilllegung des Autos an. Zudem war der Mercedes der Zulassungsbehörde nicht als Mietfahrzeug gemeldet. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell