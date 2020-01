Polizei Köln

POL-K: 200119-1-K Transporter erfasst Fußgänger auf der Zoobrücke

Köln (ots)

Am Freitagabend (17. Januar) ist ein Fußgänger auf der Zoobrücke von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 19-Jährige gegen 23 Uhr von Süden nach Norden über die Fahrbahn gelaufen. Der rote Ford Transit (Fahrer: 51) war in Richtung Innenstadt unterwegs und erfasste der jungen Mann frontal. Rettungskräfte brachten den Fußgänger mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 gehen derzeit dem Hinweis nach, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben soll. (cs)

