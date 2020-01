Polizei Köln

POL-K: 200115-3-K Maskierter mit Pistole überfällt Kiosk - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagabend (14. Januar) hat ein Maskierter einen Kiosk in Köln-Nippes überfallen. Der Bewaffnete bedrohte gegen 20.30 Uhr einen Angestellten (36) mit einer schwarzen Pistole und forderte erfolglos die Übergabe von Bargeld. Nach einem Gerangel um die Kasse, flüchtete der korpulente und circa 1,75 Meter große Unbekannte ohne Beute in die Nettelbeckstraße. Vor dem Überfall war er laut Zeugenaussagen vor dem Eckhaus Neusser Straße/Nettelbeckstraße für circa 30 Minuten unmaskiert auf- und abgegangen.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Zur Tatzeit trug der Verdächtige nach Angaben des Geschädigten eine khakifarbene Jacke, schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Sturmhaube. (cs)

