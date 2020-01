Polizei Köln

POL-K: 200115-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin Irmgard M. (82) - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 14. Januar, Ziffer 5 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4492065)

Die Fahndung nach der seit Montagnachmittag (13. Januar) vermissten 82-Jährige Irmgard M. aus Köln-Lindweiler wird hiermit zurückgenommen. Die Rentnerin wurde am Montag von Rettungskräften der Feuerwehr in Frechen unverletzt angetroffen und befindet sich jetzt in einem Krankenhaus. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell