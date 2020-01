Polizei Köln

POL-K: 200115-1-K Polizei sucht Retterin - Radfahrer nach Sturz reanimiert

Köln (ots)

Ein Radfahrer (66) ist am Montagmorgen (13. Januar) vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Venloer Straße in Neuehrenfeld von seinem Rad gefallen. Die Polizei sucht nach einer unbekannten Ersthelferin, die innerhalb kürzester Zeit eine Atemmaske organisierte und den 66-Jährigen gemeinsam mit weiteren Passanten wiederbelebte.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Radfahrer gegen 8.10 Uhr die Venloer Straße stadteinwärts in Richtung Friesenplatz fuhr, an einer roten Ampel hielt und plötzlich zur Seite kippte. Mehrere Fußgänger und Autofahrer kamen dem Mann zur Hilfe und reanimierten ihn bis zum Eintreffen von Rettungskräften und eines Notarztes.

Die Ersthelferin, die die Maske besorgte, wird gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler vom Verkehrskommissariat 2 zu wenden. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell