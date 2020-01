Polizei Köln

POL-K: 200113-3-K Alkoholisierter Autofahrer hält vor Innenstadtwache

Köln (ots)

Eine in jeder Hinsicht - auch bezüglich des genauen Timings - denkbar schlechte Wochenend-Planung hat in der Nacht auf Sonntag (12. Januar) ein Kölner (19) bewiesen: Ausgerechnet vor der Polizeiwache Innenstadt überkam den alkoholisierten Mercedes-Fahrer das dringende Bedürfnis, sich zu übergeben.

Gegen 3.30 Uhr bemerkten Beamte, wie die auf der Tunisstraße in Richtung Ursulastraße fahrende weiße C-Klasse auf Höhe des Dienstgebäudes anhielt. Ordnungswidrig auf dem Gehweg, unmittelbar neben dem Rolltor der Wache. Unsicher hob sich dann der 19-Jährige vom Fahrersitz und torkelte - offenbar stark seitenwindanfällig - einige Schritte über die Fahrbahn. Sodann verharrte er scheinbar unschlüssig neben seinem Auto.

Von den Polizisten zur Rede gestellt, räumte der unweit wohnende Kölner leutselig ein, "zu viel getankt" zu haben. Was die Uniformierten nicht wirklich wunderte: Schon der intensive Alkoholgeruch aus der Atemluft des 19-Jährigen sprach Bände. Ja, er sei Feiern gewesen, so der Ertappte weiter. Und jetzt sei ihm so schlecht, dass er `rangefahren sei, um sich zu übergeben.

Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten stellten Führerschein und Autoschlüssel des jungen Kölners sicher. Infolge seiner Trunkenheitsfahrt muss er sich nun in einem Verkehrsstrafverfahren verantworten. (cg)

