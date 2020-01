Polizei Köln

POL-K: 200112-2-K Unbekannter entreißt Kölnerin die Handtasche - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Mann hat einer Kölnerin (29) am Freitagnachmittag (9. Januar) im Stadtteil Chorweiler die Handtasche entrissen und flüchtete anschließend mit der Beute. Der Gesuchte ist nach Angaben der Geschädigten etwa 30 bis 40 Jahre alt, von schlanker Statur und hat blond-braune Haare. Zur Tatzeit soll der Räuber eine dunkle Jacke getragen haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Nach ersten Ermittlungen war die 29-Jährige gegen 17.15 Uhr im Erdgeschoss der Mailänder Passage unterwegs. Auf einer Polizeiwache erklärte die Anzeigenerstatterin, dass sich ein Mann von hinten genähert habe und ihr dann die Handtasche entrissen habe. Dann sei der Täter mit der Beute weggerannt. (he)

