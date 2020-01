Polizei Köln

POL-K: 200109-2-Lev Senior von Kleintransporter erfasst - Schwerverletzt

Köln (ots)

Ein Fußgänger (81) hat am Mittwochabend (8. Januar) bei einem Verkehrsunfall in Leverkusen-Quettingen schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen querte er gegen 18.15 Uhr die Lützenkirchener Straße in Höhe einer Querungshilfe. Beim Betreten der Fahrbahn erfasste ein Ford-Fahrer (76), der in Richtung Lützenkirchen unterwegs war, den Senior. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an. (ph)

