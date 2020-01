Polizei Köln

POL-K: 200109-1-K Betrunken mit E-Scooter unterwegs - Blutprobe!

Köln (ots)

Polizisten stoppten in der Nacht auf Donnerstag (9. Januar) eine betrunkene E-Scooter-Fahrerin (25) in der Neustadt-Süd. Den Beamten war die 25-Jährige gegen 1.30 Uhr aufgefallen, als sie mit dem Leihgerät in Schlangenlinien über eine "rote Ampel" auf der Luxemburger Straße in Richtung Sülz fuhr. Ein Vortest bei der jungen Frau ergab einen Wert von über 1,8 Promille - Blutprobe! Von den gesetzlichen Promillegrenzen bei Fahrten mit dem E-Scooter, wusste die Bremerin eigenen Angaben zur Folge nichts. Ihren Führerschein stellen die Uniformierten sicher. (mw)

