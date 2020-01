Polizei Köln

POL-K: 200107-1-K Seniorin in Bus gestürzt und schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Sturz in einem Linienbus ist am Montag (6. Januar) auf der Markusstraße in Köln-Raderthal eine Seniorin (90) schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen soll die im Bus der Linie 131 stehende 90-Jährige gegen 15.30 Uhr beim Anhalten an der Haltestelle "Südfriedhof" gestürzt sein und sich dabei verletzt haben. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell