Polizei Köln

POL-K: 200103-2-LEV Polizisten stellen Einbrecher auf frischer Tat - Festnahme

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Freitag (3. Januar) einen Einbrecher (51) in Leverkusen-Alkenrath auf frischer Tat festgenommen. Gegen 3.45 Uhr alarmierte eine aufmerksame Anwohnerin (39) die Polizei, als sie laute klirrende Geräusche aus einem Friseursalon in der Nikolaus-Groß-Straße wahrnahm.

Polizisten kletterten durch das eingeschlagene Fenster in den Salon und trafen auf den 51-Jährigen. Der ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er bereits mit zwei Haftbefehlen wegen anderer Eigentumsdelikte zur Fahndung ausgeschrieben war. Aus diesem Grund wird er heute der Justizvollzugsanstalt überstellt. (jk)

