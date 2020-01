Polizei Köln

POL-K: 200103-1-K/AC/BAB Aachenerin bei Verkehrsunfall auf A 44 schwer verletzt

Köln (ots)

Eine Aachenerin (26) ist am Donnerstagnachmittag (2. Januar) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 44 schwer verletzt worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Polizisten die Autobahn in Fahrtrichtung Lüttich für etwa eine Stunde.

Gegen 17.20 Uhr wollte die 26-Jährige in ihrem Peugeot an der Anschlussstelle Alsdorf auf die A 44 in Richtung Lüttich auffahren. Nach ersten Ermittlungen lenkte sie ihr Auto vom Beschleunigungsstreifen, über den Fahrstreifen, direkt auf den Überholstreifen. Nach Zeugenangaben habe sie einen vor ihr fahrenden Lastwagen überholen wollen. Eine Heinsbergerin (48) war zu diesem Zeitpunkt in gleicher Richtung auf dem Überholstreifen unterwegs. Die 48-Jährige erkannte die Gefahr und soll in ihrem Ford Mustang umgehend eine Notbremsung eingeleitet haben. Sie konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Peugeot und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Polizisten ließen beide Unfallwagen abschleppen.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (he)

