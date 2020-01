Polizei Köln

POL-K: 200101-2-K Raub auf Bäckerei - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Bewaffneten, der am Silvestertag (31. Dezember) mit einer Schusswaffe eine Bäckerei an der Kreuzung Frankfurter Straße/Rösrather Straße in Köln-Ostheim überfallen hat. Laut Zeugenangaben zeigte der dunkel gekleidete, etwa 1,80 Meter große Unbekannte gegen 6.30 Uhr auf die dunkle Waffe im Hosenbund und forderte von der Verkäuferin (44) das Bargeld aus der Kasse. Er flüchtete mit der Beute auf einem Fahrrad über die Frankfurter Straße in Richtung Kalk. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph)

