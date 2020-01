Polizei Köln

POL-K: 200101-1-K Verkehrsunfall - Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Ein Fußgänger (22) hat am frühen Neujahrsmorgen (01. Januar) in der Innenstadt bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen erfasste ein Mietwagenfahrer (50), der in Richtung Deutz fuhr, den 22-Jährigen gegen 5.30 Uhr am Heumarkt in Höhe der Bushaltestelle frontal. Laut Zeugenangaben soll der junge Mann die Straße in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Heumarkt überquert haben. Rettungskräfte brachten den Fußgänger in eine Klinik. Polizisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Köln sicherten die Spuren. Die Zufahrt zur Deutzer Brücke blieb bis circa 10 Uhr in Richtung Deutz gesperrt. (ph)

