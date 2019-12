Polizei Köln

POL-K: 191230-4-K/REK Mann im Supermarkt schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Ein Frechener (46) ist dringend verdächtig, einen 23-Jährigen am Montagvormittag (30. Dezember) in einem Frechener Supermarkt an der Dürener Straße schwer verletzt zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 46-Jährige dem neuen Freund seiner Ex-Partnerin an der Gemüsetheke mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen haben. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik, wo er zur Stunde operiert wird. Der Tatverdächtige hat sich am Nachmittag auf einer Polizeiwache in Frechen gestellt. Beamte nahmen den Mann vorläufig fest. Die Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen übernommen. (ph)

