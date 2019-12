Polizei Köln

POL-K: 191230-3-K Kölner erleidet Schussverletzung - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Mehrere scharfe Waffen sichergestellt - Mordkommission ermittelt

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht zu Montag (30. Dezember) hat ein Kölner (20) im Stadtteil Porz eine Schussverletzung erlitten. Polizisten nahmen einen Anwohner (72) vorläufig fest. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Der Geschädigte befindet sich noch in einem Krankenhaus und wird dort betreut. Für die Ermittlungen des Tatgeschehens hat die Polizei Köln umgehend eine Mordkommission eingesetzt. Polizisten stellten insgesamt fünf scharfe Schusswaffen und ein Wechselsystem sicher. Ob sich darunter die Tatwaffe befindet, ist Bestandteil weiterer Ermittlungen.

Kurz nach Mitternacht befand sich der 20-Jährige zusammen mit seinen drei Begleitern (21, 22, 23) auf der Straße Friedrich-Ebert-Ufer. Nach ersten Ermittlungen soll der 72-Jährige aus seinem Haus gekommen sein und die vier jungen Männer angesprochen haben. Nach einem kurzen Streit soll der 72-Jährige nach Zeugenangaben mit einem Revolver auf die Männer gezielt haben. Sekunden später habe der Geschädigte die Schussverletzung erlitten.

Polizisten sicherten das Haus des Tatverdächtigen und forderten ihn auf, das Gebäude zu verlassen. Der alkoholisierte 72-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Auf Anordnung entnahm ihm ein Arzt im Polizeigewahrsam eine Blutprobe.

Polizisten sichern derzeit die Spuren am Tatort und durchsuchen das Haus des Festgenommenen. Der Tatverdächtige macht keine Angaben zum Geschehen und lässt sich durch einen Anwalt vertreten. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. (he)

