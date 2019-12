Polizei Köln

POL-K: 191230-2-K Porsche mit "Keyless-Go"-System in Köln-Hahnwald gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (29. Dezember) in Köln-Hahnwald einen Porsche Macan gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die den grauen Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen "K-DJ 616" seitdem gesehen haben oder wissen, wo sich das Auto derzeit befindet.

Um 2 Uhr hatte eine Bekannte (58) der Autobesitzerin (54) den Porsche, der über ein "Keyless-Go"-System verfügt, noch in der Zufahrt zum Einfamilienhaus im Hahnwaldweg stehen sehen. Drei Stunden später war das Fahrzeug verschwunden.

Zeugen die in der Tatnacht Verdächtiges in Köln-Hahnwald beobachtet oder den gestohlenen Wagen nach dem 28. Dezember gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler vom Kriminalkommissariat 74 zu wenden. (cr)

