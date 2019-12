Polizei Köln

POL-K: 181230-1-K/LEV Erreichbarkeiten der Pressestelle an Silvester und Neujahr

Köln (ots)

Hinweis für Medienvertreter

Die Pressestelle der Polizei Köln wird am Silvesterabend (31. Dezember) ab 19 Uhr bis in die frühen Morgenstunden mit einem mobilen Pressesprecherteam in der Innenstadt für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung stehen. Am Neujahrstag (1. Januar) ist die Pressestelle wieder ab 9 Uhr besetzt. An beiden Tagen gilt die bekannte Rufnummer 0221 229-5555.

Eine Zusammenfassung der polizeilichen Arbeit über den Jahreswechsel in Köln und Leverkusen wird am 1. Januar gegen 14.30 Uhr herauszugeben. Angaben zu Kriminalitäts- und Einsatzzahlen werden vorher nicht möglich sein. (cs)

