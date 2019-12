Polizei Köln

POL-K: 191229-2-K Zeugensuche nach Straßenraub am Brüsseler Platz

Köln (ots)

Zwei junge Kölner (beide 19m) sind nach eigenen Angaben am Samstagabend (28. Dezember) auf dem Brüsseler Platz von circa zehn Männern geschlagen und beraubt worden. Die Angreifer flüchteten mit 35 Euro Bargeld in unbekannte Richtung. Zeugen der Auseinandersetzung gegen 21 Uhr auf der Platzfläche werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Gesuchten hatten die 19-Jährigen zunächst nach Zigaretten gefragt, wurden schnell aggressiv und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als sich die jungen Kölner weigerten, schlugen die Unbekannten auf sie ein und zogen einem der Angegriffenen das Portemonnaie samt Bargeld aus der Hosentasche.

Die Überfallenen beschrieben die Verdächtigen als Südländer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, die größtenteils kurze Haare hatten und Jogginghosen trugen. Sie waren zwischen 1,70 bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet. Auffallend war, dass die meisten Jacken der Marke "Wellensteyn" oder ähnlich aussehende Jacken trugen. Gegenüber den beiden 19-Jährigen hatte die Gruppe angegeben, aus Porz zu stammen. (cs)

