Polizei Köln

POL-K: 191229-1-K Pkw erfasst Radfahrerin - mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Köln (ots)

Am Samstagnachmittag (28. Dezember) ist in Köln-Lindenthal eine Radfahrerin (52) bei einem Zusammenstoß mit einem Opel Adam (Fahrer: 30) an der Einmündung Dürener Straße/Max-Bruch-Straße schwer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte der 30-Jährige gegen 16 Uhr von der Max-Bruch-Straße auf die Vorfahrtsstraße abzubiegen. Die 52-Jährige war auf dem Radweg der Dürener Straße entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe des Radwegs prallte sie gegen den Wagen des Kölners und stürzte. Rettungskräfte fuhren die Lindenthalerin in ein Krankenhaus. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell